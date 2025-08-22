Все разделы
Морской дрон ГУР в бухте Новороссийска уничтожил 5 водолазов РФ, которые пытались его поднять

Станислав ПогориловПятница, 22 августа 2025, 09:49
иллюстративное фото getty images

Главное управление разведки сообщило об уничтожении пяти элитных российских водолазов в бухте Новороссийска, которые пытались поднять неуправляемый украинский морской беспилотник из бухты для исследования.

Источник: сообщение ГУР

Дословно: "Летний грохот в Новороссийске — во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался к бухте Новороссийска, где государство-агрессор Россия хранит остатки крупных кораблей своего Черноморского флота".

Детали: Сообщается, что из-за действия средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Его российское командование приказало поднять его из бухты для исследования.

Для выполнения задания отправили группу из пяти элитных водолазов-разведчиков из подразделения подводных диверсионных сил и средств (ПДСЗ), на обеспечение которого лучшим оснащением выделяются значительные ресурсы.

Во время манипуляций с украинским морским дроном он взорвался, в результате чего все пятеро российских водолазов были уничтожены.

"Среди личного состава российского флота, базирующегося в Новороссийске, звучит острое недовольство бессмысленным „мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы", - говорится в сообщении ГУР.

беспилотникироссийско-украинская войнаРосcия
