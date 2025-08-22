Усі розділи
Російські ЗМІ користуються особливою популярністю в Німеччині – дослідження

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 серпня 2025, 10:37
Російські ЗМІ користуються особливою популярністю в Німеччині – дослідження
фото: getty images

Згідно з дослідженням лондонського аналітичного центру Institute for Strategic Dialogue (ISD), через три роки після запровадження санкцій проти російських державних ЗМІ в Європейському Союзі, їхні сайти та онлайн-сервіси продовжують активно працювати й збирають значну аудиторію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: За результатами дослідження, російські державні ЗМІ особливо популярні в Німеччині. Зокрема, п'ять заблокованих доменів реєстрували понад 50 тисяч відвідувань на місяць, а три з них навіть 100 тисяч відвідувачів кожен.

Загалом було виявлено 58 доменів, пов'язаних з 26 організаціями, на які ЄС наклав санкції. Приблизно в трьох чвертях випадків необхідні блокування не були ефективними.

Серед перевірених сайтів: російський закордонний телеканал RT (раніше Russia Today), державне інформаційне агентство "РИА Новости", інтернет-газета Lenta та державний телеканал Перший канал, які, за даними ISD, мали понад 5 млн відвідувань на місяць у всьому ЄС. Лідером є "РИА Новости" з понад 10 млн відвідувань.

"Через три роки після введення перших обмежень санкціоновані ЗМІ залишаються в основному активними та доступними в державах-членах", – робить висновок ISD. 

Як зазначили у дослідженні, ці ЗМІ також відіграли "центральну роль у поширенні шкідливої пропаганди та поляризації цільових груп" під час федеральних виборів у Німеччині в лютому та президентських виборів у Польщі в травні. 

Згідно з дослідженням, виконання санкцій європейськими провайдерами залишається "непослідовним". Менше чверті спроб доступу до контенту були ефективно заблоковані трьома найбільшими провайдерами в шести досліджених державах-членах ЄС. 

Найефективніше санкції були впроваджені в Німеччині та Франції, де тести ISD заблокували від 43 до 57 відсотків (Німеччина) та від 24 до 48 відсотків (Франція) доменів.

Однак, як зауважили в аналізі, "через налаштування користувачів на кінцевих пристроях, маршрутизаторах або в додатках, таких як VPN-сервіси, запити все ще можуть маршрутизуватися через сторонніх провайдерів, таких як Cloudflare або інші сервіси, що все одно дозволяє отримати доступ до заблокованого контенту". 

ЗМІ та їхні онлайн-сервіси були заборонені Європейською комісією в березні 2022 року, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з метою протидії дезінформації Кремля та реагування на агресивну війну. 

Наприкінці липня у Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) заблокувала доступ до низки російських сайтів, зокрема до ресурсів для набору солдатів для участі у війні РФ проти України.

Аналогічні рішення про блокування доступу до сайтів, що поширюють російську пропаганду, NEPLP ухвалювала і раніше.

