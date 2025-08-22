Все разделы
Российские СМИ пользуются особой популярностью в Германии – исследование

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 22 августа 2025, 10:37
фото: getty images

Согласно исследованию лондонского аналитического центра Institute for Strategic Dialogue (ISD), через три года после введения санкций против российских государственных СМИ в Европейском Союзе, их сайты и онлайн-сервисы продолжают активно работать и собирают значительную аудиторию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: По результатам исследования, российские государственные СМИ особенно популярны в Германии. В частности, пять заблокированных доменов регистрировали более 50 тысяч посещений в месяц, а три из них даже 100 тысяч посетителей каждый.

Всего было выявлено 58 доменов, связанных с 26 организациями, на которые ЕС наложил санкции. Примерно в трех четвертях случаев необходимые блокировки не были эффективными.

Среди проверенных сайтов: российский зарубежный телеканал RT (ранее Russia Today), государственное информационное агентство "РИА Новости", интернет-газета Lenta и государственный телеканал Первый канал, которые, по данным ISD, имели более 5 млн посещений в месяц во всем ЕС. Лидером является "РИА Новости" с более чем 10 млн посещений.

"Через три года после введения первых ограничений санкционированные СМИ остаются в основном активными и доступными в государствах-членах", – делает вывод ISD.

Как отметили в исследовании, эти СМИ также сыграли "центральную роль в распространении вредной пропаганды и поляризации целевых групп" во время федеральных выборов в Германии в феврале и президентских выборов в Польше в мае.

Согласно исследованию, выполнение санкций европейскими провайдерами остается "непоследовательным". Менее четверти попыток доступа к контенту были эффективно заблокированы тремя крупнейшими провайдерами в шести исследованных государствах-членах ЕС.

Эффективно санкции были внедрены в Германии и Франции, где тесты ISD заблокировали от 43 до 57 процентов (Германия) и от 24 до 48 процентов (Франция) доменов.

Однако, как отметили в анализе, "из-за настройки пользователей на конечных устройствах, маршрутизаторах или в приложениях, таких как VPN-сервисы, запросы все еще могут маршрутизироваться через сторонних провайдеров, таких как Cloudflare или другие сервисы, что все равно позволяет получить доступ к заблокированному контенту".

СМИ и их онлайн-сервисы были запрещены Европейской комиссией в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, с целью противодействия дезинформации Кремля и реагирования на агрессивную войну.

Отметим, в конце июля в Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к ряду российских сайтов, в частности к ресурсам для набора солдат для участия в войне РФ против Украины.

Аналогичные решения о блокировании доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.

