Росіяни кілька годин обстрілювали Костянтинівку: палали будинки, 1 людина поранена
Одна людина дістала поранення та пошкоджені житлові будинки, "Укрпошта" і магазин внаслідок російського обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині 22 серпня.
Джерело: начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов в Facebook
Пряма мова очільника адміністрації: "З початку доби 22 серпня російські нелюди здійснили серію обстрілів міста Костянтинівка. Атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.
Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі "Укрпошти" та газопроводу. Одна цивільна особа отримала поранення".
Деталі: За словами Горбунова, загарбники били ударними FPV-дронами та застосували авіабомби типу ФАБ-250.
Начальник МВА закликав мешканців виїжджати з небезпечної території.
"Життя і здоров’я кожного з нас – понад усе. З питань евакуації звертайтеся за телефонами гарячої лінії: 050 567 88 87, 093 420 18 83", – повідомив Горбунов.