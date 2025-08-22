Усі розділи
Росіяни кілька годин обстрілювали Костянтинівку: палали будинки, 1 людина поранена

Ірина БалачукП'ятниця, 22 серпня 2025, 11:58
Росіяни кілька годин обстрілювали Костянтинівку: палали будинки, 1 людина поранена
ФОТО З FACEBOOK СЕРГІЯ ГОРБУНОВА

Одна людина дістала поранення та пошкоджені житлові будинки, "Укрпошта" і магазин внаслідок російського обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині 22 серпня.

Джерело: начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов в Facebook

Пряма мова очільника адміністрації: "З початку доби 22 серпня російські нелюди здійснили серію обстрілів міста Костянтинівка. Атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі "Укрпошти" та газопроводу. Одна цивільна особа отримала поранення".

 
Фото з Facebook Сергія горбунова

Деталі: За словами Горбунова, загарбники били ударними FPV-дронами та застосували авіабомби типу ФАБ-250.

 
Фото з Facebook Сергія горбунова

Начальник МВА закликав мешканців виїжджати з небезпечної території.

Фото з Facebook Сергія горбунова

"Життя і здоров’я кожного з нас – понад усе. З питань евакуації звертайтеся за телефонами гарячої лінії: 050 567 88 87, 093 420 18 83", – повідомив Горбунов.

 
Фото з Facebook Сергія горбунова
 
Фото з Facebook Сергія горбунова

Костянтинівкаобстріл
