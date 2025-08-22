Россияне несколько часов обстреливали Константиновку: горели дома, 1 человек ранен

Один человек получил ранения, повреждены жилые дома, "Укрпочта" и магазин в результате российского обстрела города Константиновка в Донецкой области 22 августа.

Источник: начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов в Facebook

Прямая речь главы администрации: "С начала суток 22 августа российские нелюди осуществили серию обстрелов города Константиновка. Атаки продолжались в течение нескольких часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

В результате ударов зафиксированы повреждения частных и многоквартирных жилых домов, магазина, здания "Укрпочты" и газопровода. Один гражданский человек получил ранения".

Детали: По словам Горбунова, захватчики били ударными FPV-дронами и применили авиабомбы типа ФАБ-250.

Начальник ГВА призвал жителей покидать опасную территорию.

"Жизнь и здоровье каждого из нас – превыше всего. По вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам горячей линии: 050 567 88 87, 093 420 18 83", – сообщил Горбунов.