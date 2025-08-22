Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне несколько часов обстреливали Константиновку: горели дома, 1 человек ранен

Ирина БалачукПятница, 22 августа 2025, 11:58
Россияне несколько часов обстреливали Константиновку: горели дома, 1 человек ранен
ФОТО ИЗ FACEBOOK СЕРГЕЯ ГОРБУНОВА

Один человек получил ранения, повреждены жилые дома, "Укрпочта" и магазин в результате российского обстрела города Константиновка в Донецкой области 22 августа.

Источник: начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов в Facebook

Прямая речь главы администрации: "С начала суток 22 августа российские нелюди осуществили серию обстрелов города Константиновка. Атаки продолжались в течение нескольких часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Реклама:

В результате ударов зафиксированы повреждения частных и многоквартирных жилых домов, магазина, здания "Укрпочты" и газопровода. Один гражданский человек получил ранения". 

 
ФОТО ИЗ FACEBOOK СЕРГЕЯ ГОРБУНОВА

Детали: По словам Горбунова, захватчики били ударными FPV-дронами и применили авиабомбы типа ФАБ-250. 

 
ФОТО ИЗ FACEBOOK СЕРГЕЯ ГОРБУНОВА

Начальник ГВА призвал жителей покидать опасную территорию. 

РЕКЛАМА:
 
ФОТО ИЗ FACEBOOK СЕРГЕЯ ГОРБУНОВА

"Жизнь и здоровье каждого из нас – превыше всего. По вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам горячей линии: 050 567 88 87, 093 420 18 83", – сообщил Горбунов.

 
 
ФОТО ИЗ FACEBOOK СЕРГЕЯ ГОРБУНОВА

Константиновкаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Кабмин предлагает сажать за незаконное пересечение границы во время войны
фото Россияне несколько часов обстреливали Константиновку: горели дома, 1 человек ранен
Ермак предложил реформировать ОП. Зеленский поддержал
видеоВ Мукачево вторые сутки тушат пожар после российского удара
США приостановили обмен разведданными о российско-украинских переговорах с ближайшими союзниками – СМИ
видеоСилы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по НПС "Унеча" в Брянской области РФ – Мадяр
Все новости...
Российские FPV-дроны атаковали Курганное в Харьковской области: 1 погибший и 3 раненых
Морской дрон ГУР в бухте Новороссийска уничтожил 5 водолазов РФ, которые пытались его поднять
Сийярто снова жалуется, что нефтепровод "Дружба" не работает
Гарантии безопасности для Украины: Румыния готова предоставить НАТО свои военные базы
Последние новости
13:17
Синоптики прогнозируют прохладу, в День Независимости в Киеве – дождь
13:09
Владелец OnlyFans получил рекордные дивиденды - 701 миллион долларов
12:58
Глобальная инициатива IPC впервые подтвердила голод в городе Газа
12:57
Немецкая экономика сократилась на 0,3% на фоне замедления экспорта из-за тарифов США
12:42
Словакия и Венгрия пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу "Дружба"
12:29
В Украине дешевеет капуста: какова ее цена
12:21
гандболИльченко: В Польше пока ты играешь – ты "святой человек", как только травма – сам за себя
12:20
фотоКим Чен Ын наградил военных, воевавших на Курщине, и назвал свою армию "самой сильной"
12:09
ФГИУ продает заброшенный сокоморсовый завод
12:06
Кабмин предлагает сажать за незаконное пересечение границы во время войны
Все новости...
Реклама:
Реклама: