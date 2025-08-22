Усі розділи
Кабмін пропонує саджати за незаконний перетин кордону під час війни

Євген КізіловП'ятниця, 22 серпня 2025, 12:06
Кабмін пропонує саджати за незаконний перетин кордону під час війни
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: Getty Images

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про введення в Україні кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Передбачається покарання від штрафу у 119 тисяч до трьох років в'язниці.

Джерело: сайт Верховної Ради

Дослівно у проєкті закону №13673: "…доповнити статтю 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану… встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску без відповідних документів або з використанням підробленого документа".

Деталі:  За відповідне правопорушення проєкт закону пропонує карати штрафом від 7 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 119 000 до 170 000 гривень) або позбавленням волі на строк до трьох років.

Водночас Кабмін пропонує звільняти від кримінальної відповідальності тих, хто незаконно виїхав з України, але протягом трьох місяців повернувся назад і добровільно здався правоохоронцям. Це має бути зроблено до повідомлення про підозру.

 

У пояснювальній записці до законопроекту зауважується, що "натепер військовозобов’язані (призовники, резервісти) за незаконне перетинання державного кордону України можуть бути притягнуті тільки до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 2041 КУпАП, проте це не має належного карального і превентивного впливу, оскільки кількість таких перетинань лише збільшується".

Кабмін також стверджує, що в проєкті закону відсутні положення, які порушують права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, або рівність прав і можливостей жінок і чоловіків і створюють підстави для дискримінації. Також законодавець запевняє, що проєкт закону не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

Уряд сподівається, що новий закон "сприятиме забезпеченню правового регулювання відповідальності осіб за перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації".

