Кабмин предлагает сажать за незаконное пересечение границы во время войны

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о введении в Украине уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы во время действия военного положения. Предусматривается наказание от штрафа в 119 тысяч до трех лет тюрьмы.

Источник: сайт Верховной Рады

Дословно в проекте закона №13673: "…дополнить статью 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) квалифицирующим признаком в виде совершения уголовного правонарушения в условиях военного положения… установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с использованием поддельного документа".

Детали: За соответствующее правонарушение проект закона предлагает наказывать штрафом от 7 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 119 000 до 170 000 гривен) или лишением свободы на срок до трех лет.

В то же время Кабмин предлагает освобождать от уголовной ответственности тех, кто уже незаконно выехал из Украины, но в течение трех месяцев вернулся обратно и добровольно сдался правоохранителям. Это должно быть сделано до уведомления о подозрении.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "в настоящее время военнообязанные (призывники, резервисты) за незаконное пересечение государственной границы Украины могут быть привлечены только к административной ответственности, предусмотренной статьей 2041 КУоАП, однако это не имеет должного карательного и превентивного воздействия, поскольку количество таких пересечений только увеличивается".

Кабин также утверждает, что в законе отсутствуют положения, которые нарушают права и свободы, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, или равность прав и возможностей женщин и мужчин и создают основания для дискриминации. Также законодатель уверяет, что проект закона не содержит рисков совершения коррупционных правонарушений.

Правительство надеется, что новый закон "будет способствовать обеспечению правового регулирования ответственности лиц за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации".