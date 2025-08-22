Усі розділи
Словаччина і Угорщина поскаржились Єврокомісії на удари по нафтопроводу "Дружба"

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 серпня 2025, 12:42
Словаччина і Угорщина поскаржились Єврокомісії на удари по нафтопроводу Дружба
фото: DW/ТАСС

Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти країн припинено. Вони нарікають, що протягом дев'яти днів вже втретє було порушено інфраструктуру нафтопроводу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідний лист МЗС Словаччини до ЄК

Дослівно заява словацького міністерства: "Міністр закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Юрай Бланар разом із главою угорської дипломатії Петером Сійярто в зв'язку з цим надсилають лист високій представниці Європейської Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас та єврокомісару з питань енергетики Дану Йоргенсену, в якому закликають комісію негайно забезпечити дотримання зобов'язань щодо безпеки енергопостачання держав-членів Європейського Союзу".

В МЗС Словаччини нагадують, що Європейська комісія у своїй заяві від 27 січня 2025 року зазначила, що цілісність енергетичної інфраструктури, яка постачає енергоносії до держав-членів ЄС, є питанням безпеки всього Союзу, і закликала треті країни поважати це.

"У цій заяві Комісія заявила, що готова захищати нашу критичну енергетичну інфраструктуру, частиною якої є нафтопроводи, тому ми вважаємо абсолютно необхідним, щоб ЄК відстоювала інтереси держав-членів та енергетичну безпеку своїх громадян, включаючи громадян Словацької Республіки. Будь-яка загроза енергетичній безпеці нашої країни є неприйнятною", – заявив Юрай Бланар і нагадав, що під час нещодавніх атак на нафтопровід "Дружба" постачання нафти було зупинено востаннє в понеділок.

Міністри кажуть, що після проведених ремонтних робіт постачання було швидко відновлено, але внаслідок нічного нападу України на нафтопровід біля білоруського кордону було завдано серйозної шкоди, і на даний момент невідомий масштаб пошкоджень, що суттєво вплине на постачання нафти до словацьких нафтопереробних заводів.

Вони вважають, що внаслідок останньої атаки постачання зупиниться на п’ять діб.

"Ми вважаємо дії України, які серйозно загрожують енергетичній безпеці Словаччини і Угорщини, абсолютно неприйнятними. Ми закликаємо Комісію негайно підтримати згадані зобов’язання і гарантувати безпеку постачань держав-членів", – йдеться у листі.

Передісторія:

  • Міністр закордонних справ Петер Сійярто раніше втретє заявив про атаку на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти до його країни знову зупинено.
  • У ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.
  • Сійярто після цього натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.
  • Європейська комісія своєю чергою заявила, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, незважаючи на скарги Будапешта в бік Києва.

СловаччинаУгорщинаенергетикаросійсько-українська війна
