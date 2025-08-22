Все разделы
Словакия и Венгрия пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу "Дружба"

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 22 августа 2025, 12:42
Словакия и Венгрия пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу Дружба
фото: DW/ТАСС

Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в страны прекращены. Они сетуют, что в течение девяти дней уже в третий раз была нарушена инфраструктура нефтепровода.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее письмо МИД Словакии в ЕК

Дословно заявление словацкого министерства: "Министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Юрай Бланар вместе с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто в связи с с этим направляют письмо высокому представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас и еврокомиссару по вопросам энергетики Дану Йоргенсену, в котором призывают комиссию немедленно обеспечить соблюдение обязательств по безопасности энергоснабжения государств-членов Европейского Союза".

В МИД Словакии напоминают, что Европейская комиссия в своем заявлении от 27 января 2025 года отметила, что целостность энергетической инфраструктуры, которая поставляет энергоносители в государства-члены ЕС, является вопросом безопасности всего Союза, и призвала третьи страны уважать это.

"В этом заявлении Комиссия заявила, что готова защищать нашу критическую энергетическую инфраструктуру, частью которой являются нефтепроводы, поэтому мы считаем абсолютно необходимым, чтобы ЕК отстаивала интересы государств-членов и энергетическую безопасность своих граждан, включая граждан Словацкой Республики. Любая угроза энергетической безопасности нашей страны неприемлема", – заявил Юрай Бланар и напомнил, что во время недавних атак на нефтепровод "Дружба" поставки нефти были остановлены в последний раз в понедельник.

Министры говорят, что после проведенных ремонтных работ поставки были быстро восстановлены, но в результате ночного нападения Украины на нефтепровод у белорусской границы был нанесен серьезный ущерб, и на данный момент неизвестен масштаб повреждений, что существенно повлияет на поставки нефти на словацкие нефтеперерабатывающие заводы.

Они считают, что в результате последней атаки поставки остановится на пять суток.

"Мы считаем действия Украины, которые серьезно угрожают энергетической безопасности Словакии и Венгрии, абсолютно неприемлемыми. Мы призываем Комиссию немедленно поддержать упомянутые обязательства и гарантировать безопасность поставок государств-членов", – говорится в письме.

Предыстория:

  • Министр иностранных дел Петер Сийярто ранее в третий раз заявил об атаке на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в его страну снова остановлены.
  • В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.
  • Сийярто после этого намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческой основе.
  • Европейская комиссия в свою очередь заявила, что украинская атака на нефтепровод "Дружба" не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на жалобы Будапешта в сторону Киева.

СловакияВенгрияэнергетикароссийско-украинская война
