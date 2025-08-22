Усі розділи
Синоптики прогнозують прохолоду, у День Незалежності в Києві – дощ

Євген КізіловП'ятниця, 22 серпня 2025, 13:17
фото: Getty Images

У суботу, 23 серпня, в Україні місцями дощі з грозами, на сході та південному сході град та шквали вітру.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу в Україні, крім західних областей, дощі з грозами, у східних та південно-східних областях вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°; у південно-східній частині вночі 15-20°, вдень 26-31°.

У Києві в вночі помірний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

 
Погода на 23 серпня

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 23 серпня найвища температура вдень була 35,3 у 2007 р., найнижча вночі 7,5 у 1976 р.

У неділю вночі в Карпатах та східних областях, вдень в більшості областей країни короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°; на півдні та південному сході вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві в неділю вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

 
Погода на 24 серпня

погода
погода
Погода в Україні зміниться: йдуть дощі, грози і шквали
У четвер дощитиме на заході, а далі дощі прийдуть у більшість областей України
У середу в Україні буде сухо, а з четверга прийдуть дощі  
