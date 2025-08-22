Все разделы
Синоптики прогнозируют прохладу, в День Независимости в Киеве – дождь

Евгений КизиловПятница, 22 августа 2025, 13:17
фото: Getty Images

В субботу, 23 августа, в Украине местами дожди с грозами, на востоке и юго-востоке град и шквалы ветра.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В субботу в Украине, кроме западных областей, дожди с грозами, в восточных и юго-восточных областях днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 17-22°; в юго-восточной части ночью 15-20°, днем 26-31°.

В Киеве ночью умеренный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

 
Погода на 23 августа

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 23 августа самая высокая температура днем была 35,3 в 2007 г., самая низкая ночью 7,5 в 1976 г.

В воскресенье ночью в Карпатах и восточных областях, днем в большинстве областей страны кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 15-20°; на юге и юго-востоке ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днем умеренный кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

 
Погода на 24 августа

погода
