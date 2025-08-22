Сім'я нардепа Кузнєцова облаштувала будинок у Києві за щонайменше $400 тис. – ЗМІ

Родина нардепа Олексія Кузнєцова, який наразі перебуває в СІЗО, має у власності елітний будинок у Києві. У 2021 році його дружина придбала земельну ділянку із "коробкою" у Києві за 100 тисяч доларів, наразі будинок квадратурою у щонайменше 350 кв.м готовий для експлуатації, проте незрозуміле походження коштів на його ремонт.

Дослівно: "Народний депутат Олексій Кузнєцов з 2019 року отримав від держави 1,3 мільйона гривень на оренду житла у Києві, оскільки сам переїхав до столиці з Луганщини. Тим часом його дружина Аліна Кузнєцова, яка отримує державні виплати як внутрішньо переміщена особа, придбала земельну ділянку у Києві з "коробкою" будинку, яку останні чотири роки ремонтували та оздоблювали.

Вартість маєтку станом на зараз експерт оцінив у понад $400 тис. Цей будинок наразі не введений у експлуатацію, тому точних характеристик, як і власника, він не має. За словами голови кооперативу, де знаходиться згадане майно, на обʼєкт регулярно приїжджає дружина нардепа, а незабаром сім’я Кузнєцових збирається заселитися у будинок".

Деталі: У квітні 2021 року дружина нардепа придбала земельну ділянку вартістю майже 2,8 мільйона гривень у Києві.

Паралельно депутат-переселенець з Луганщини багато років брав у держави компенсацію на оренду житла у Києві. За інформацією "Суспільне Донбас", за останні майже 5 років він отримав на це 1,3 мільйона гривень.

Кузнєцов орендує квартиру в елітних будинках на Оболонській набережній. Власниця квартири Віта Саницька у розмові з журналістами повідомила, що здає квартиру на 100 квадратних метрів за 20 тисяч гривень на місяць і за останні десять років не піднімає ціну.

Пряма мова власниці: "Я їх пожалкувала, тому що вони приїхали з Луганська. Тоді вони не були депутати, у них двоє маленьких дітей було. Їх просто, знаєте, шкода, у них був будинок, вони мені розказали, у Сіверськодонецьку. Вони все втратили, приїхали, були звичайні люди".

У будинку на ділянці Аліни Кузнєцової останніми роками роблять ремонт. Зі слів сусідів, облаштування маєтку відбувається здебільшого всередині.

Ймовірно, ця земельна ділянка була придбана за позичені гроші, адже за декілька днів до купівлі дружина нардепа позичила 3,2 мільйона гривень у Марії Кобець. Наразі в декларації Кузнєцова вказано, що дружина повернула лише 500 тисяч гривень.

Попередні власники розповіли, що земельну ділянку продали уже з "коробкою" будинку, але без жодного ремонту. На уточнююче запитання журналістки про площу будинку чоловік відповів: "Не менше 350, мабуть, не менше".

Аналітикиня ГО "Центр протидії корупції" Антоніна Волкотруб вважає, що ціна земельної ділянки з "коробкою" будинку "виглядає досить заниженою".

Крім того, незрозуміло звідки у подружжя з'явилися кілька сотень тисяч доларів на оздоблення будинку.

У 2019 році Кузнєцов задекларував $100,000, а в 2024 році $30,000. Представниця ЦПК вважає, що цих коштів було недостатньо для ремонту будинку.

