Семья нардепа Кузнецова обустроила дом в Киеве за минимум $400 тыс. – СМИ
Семья нардепа Алексея Кузнецова, который находится в СИЗО, имеет в собственности элитный дом в Киеве. В 2021 году его жена приобрела земельный участок с "коробкой" в Киеве за 100 тысяч долларов, в настоящее время здание квадратурой не менее 350 кв.м готово для эксплуатации, однако непонятно происхождение средств на его ремонт.
Источник: расследование "Следствия.Инфо"
Дословно: "Народный депутат Алексей Кузнецов с 2019 года получил от государства 1,3 миллиона гривен на аренду жилья в Киеве, поскольку сам переехал в столицу с Луганской области.
Стоимость поместья по состоянию на сегодняшний день эксперт оценил более $400 тыс. Этот дом пока не введен в эксплуатацию, поэтому точных характеристик, как и владельца, он не имеет.
По словам главы кооператива, где находится упомянутое имущество, на объект регулярно приезжает жена нардепа, а вскоре семья Кузнецовых собирается заселиться в здание.
Детали: В апреле 2021 года жена нардепа приобрела земельный участок стоимостью почти 2,8 миллиона гривен в Киеве.
Параллельно депутат-переселенец из Луганщины много лет брал у государства компенсацию аренды жилья в Киеве.
По информации "Общественное Донбасс", за последние почти 5 лет он получил на это 1,3 миллиона гривен. Кузнецов арендует квартиру в элитных домах на Оболонской набережной.
Владелец квартиры Вита Саницкая в разговоре с журналистами сообщила, что сдает квартиру на 100 квадратных метров за 20 тысяч гривен в месяц и за последние десять лет не поднимает цену.
Прямая речь владелицы: "Я их пожалела, потому что они приехали из Луганска. Тогда они не были депутаты, у них двое маленьких детей было. Их просто, знаете, жаль, у них был дом, они мне рассказали, в Северодонецке. Они все потеряли, приехали, были обычные люди".
В доме на участке Алины Кузнецовой в последние годы производят ремонт. По словам соседей, обустройство имения происходит в основном внутри.
Вероятно, этот земельный участок был приобретен за ссуженные деньги, ведь за несколько дней до покупки жена нардепа одолжила 3,2 миллиона гривен у Марии Кобец.
В декларации Кузнецова указано, что жена вернула всего 500 тысяч гривен. Предыдущие владельцы рассказали, что земельный участок продали уже с "коробкой" дома, но без ремонта.
На уточняющий вопрос журналистки о площади дома мужчина ответил: "Не менее 350, пожалуй, не меньше". Аналитика ГО "Центр противодействия коррупции" Антонина Волкотруб считает, что цена земельного участка с "коробкой" дома "выглядит достаточно заниженной".
Кроме того, непонятно откуда у супругов появилось несколько сотен тысяч долларов на отделку дома. В 2019 году Кузнецов задекларировал $100,000, а в 2024 году – $30,000. Представитель ЦПК считает, что этих средств было недостаточно для ремонта дома.
Напомним:
- Недавно НАБУ и САП задержали Кузнецова по подозрению в присвоении бюджетных средств. По данным следствия, в течение 2024-2025 годов организованная группа, в которую мог принадлежать Кузнецов, наладила схему "откатов" при закупке беспилотников и РЭБ для военных.
- Поставщики завышали стоимость техники, а организаторы получали 30% взятки от стоимости оборудования. Сумма присвоенных средств может достигать 80 тысяч долларов.
- Сейчас нардеп находится в СИЗО с возможностью внесения 8 миллионов гривен залога, который, по данным издания, Кузнецов пока не воспользовался.
- После задержания Кузнецова ему приостановили членство во фракции "Слуга Народа", от которой он попал в парламент в 2019 году. Но он продолжает оставаться парламентарием.