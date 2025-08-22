Семья нардепа Кузнецова обустроила дом в Киеве за минимум $400 тыс. – СМИ

Семья нардепа Алексея Кузнецова, который находится в СИЗО, имеет в собственности элитный дом в Киеве. В 2021 году его жена приобрела земельный участок с "коробкой" в Киеве за 100 тысяч долларов, в настоящее время здание квадратурой не менее 350 кв.м готово для эксплуатации, однако непонятно происхождение средств на его ремонт.

Источник: расследование "Следствия.Инфо"

Дословно: "Народный депутат Алексей Кузнецов с 2019 года получил от государства 1,3 миллиона гривен на аренду жилья в Киеве, поскольку сам переехал в столицу с Луганской области.

Стоимость поместья по состоянию на сегодняшний день эксперт оценил более $400 тыс. Этот дом пока не введен в эксплуатацию, поэтому точных характеристик, как и владельца, он не имеет.

По словам главы кооператива, где находится упомянутое имущество, на объект регулярно приезжает жена нардепа, а вскоре семья Кузнецовых собирается заселиться в здание.

Детали: В апреле 2021 года жена нардепа приобрела земельный участок стоимостью почти 2,8 миллиона гривен в Киеве.

Параллельно депутат-переселенец из Луганщины много лет брал у государства компенсацию аренды жилья в Киеве.

По информации "Общественное Донбасс", за последние почти 5 лет он получил на это 1,3 миллиона гривен. Кузнецов арендует квартиру в элитных домах на Оболонской набережной.

Владелец квартиры Вита Саницкая в разговоре с журналистами сообщила, что сдает квартиру на 100 квадратных метров за 20 тысяч гривен в месяц и за последние десять лет не поднимает цену.

Прямая речь владелицы: "Я их пожалела, потому что они приехали из Луганска. Тогда они не были депутаты, у них двое маленьких детей было. Их просто, знаете, жаль, у них был дом, они мне рассказали, в Северодонецке. Они все потеряли, приехали, были обычные люди".

В доме на участке Алины Кузнецовой в последние годы производят ремонт. По словам соседей, обустройство имения происходит в основном внутри.

Вероятно, этот земельный участок был приобретен за ссуженные деньги, ведь за несколько дней до покупки жена нардепа одолжила 3,2 миллиона гривен у Марии Кобец.

В декларации Кузнецова указано, что жена вернула всего 500 тысяч гривен. Предыдущие владельцы рассказали, что земельный участок продали уже с "коробкой" дома, но без ремонта.

На уточняющий вопрос журналистки о площади дома мужчина ответил: "Не менее 350, пожалуй, не меньше". Аналитика ГО "Центр противодействия коррупции" Антонина Волкотруб считает, что цена земельного участка с "коробкой" дома "выглядит достаточно заниженной".

Кроме того, непонятно откуда у супругов появилось несколько сотен тысяч долларов на отделку дома. В 2019 году Кузнецов задекларировал $100,000, а в 2024 году – $30,000. Представитель ЦПК считает, что этих средств было недостаточно для ремонта дома.

