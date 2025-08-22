Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ может вербовать женщин из Южной Африки на заводы по производству "Шахедов" – СМИ

Станислав ПогориловПятница, 22 августа 2025, 14:07
РФ может вербовать женщин из Южной Африки на заводы по производству Шахедов – СМИ
Фото: Makanday Centre for Investigative Journalism - Zambia

Агентство Bloomberg написало, что российские компании под видом поиска рабочей силы могут вербовать молодых африканских женщин на заводы по производству "Шахедов" в Татарстане. Правительство ЮАР начало расследование.

Источник: публикация Bloomberg

Детали: Агентство узнало, что в ЮАР одним из основных вербовщиков является специальная экономическая зона Алабуга в Татарстане, где производят "Шахеды".

Реклама:

В январе студенческая комиссия БРИКС, базирующаяся в Южной Африке, опубликовала объявление о вакансиях в строительстве и гостиничном бизнесе в Алабуге для женщин в возрасте от 18 до 22 лет.

По данным Bloomberg, уже в мае местное отделение женского бизнес-альянса БРИКС подписало соглашение о поставке компании Alabuga и строительной компании Etalonstroi Ural в общей сложности 5 600 работников в следующем году.

По данным исследовательских организаций, включая Институт науки и международной безопасности (ISIS), африканских женщин вводят в заблуждение, заставляя работать на заводе по сборке "Шахедов".

РЕКЛАМА:

Как отмечают в ISIS, женщины считаются более надежными, чем мужчины, для этого конкретного вида работ.

Министерство международных отношений и сотрудничества в ответ на запрос Bloomberg ответило, что "правительство ЮАР расследует сообщения об иностранных программах, которые вербуют южноафриканцев под ложным предлогом".

По словам лица, знакомого с ситуацией, чиновники в Претории могут вызвать дипломатических представителей России, чтобы те ответили на вопросы.

"Правительство Южной Африки до сих пор не нашло никаких достоверных доказательств того, что предложения о работе в России не соответствуют заявленной цели. Однако правительство обратило внимание на вероятную вербовку молодежи компанией "Алабуга", - говорится в ответе министерства.

ШахедЮАРроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Орбан пожаловался Трампу на Украину из-за обстрела российского нефтепровода "Дружба"
опросУкраинцы назвали 3 основных признака победы в войне с Россией
Кабмин предлагает сажать за незаконное пересечение границы во время войны
фото Россияне несколько часов обстреливали Константиновку: горели дома, 1 человек ранен
фото СБУ показала переписку отца чиновника НАБУ, которого подозревают в торговле с РФ
Ермак предложил реформировать ОП. Зеленский поддержал
Все новости...
Шахед
Противовоздушная оборона обезвредила 577 дронов и ракет РФ, есть попадания в 11 локациях
Украина ввела санкции против компаний России, Китая и Беларуси, которые поставляют технологии для "Шахедов"
ГУР: В 2025 году РФ планирует выпустить 79 тысяч "Шахедов"
Последние новости
15:32
Зинченко признался сокамернику в убийстве Фарион, но в суде заявил о давлении
15:29
Зеленский в Киеве встретился с генсеком НАТО
15:16
Кулеба рассказал, сколько угля и газа накоплено для отопительного сезона
15:05
Санду дала гражданство Молдовы российскому "иноагенту" и его семье
14:50
Одному из братьев Менендесов, убивших родителей, отказали в досрочном освобождении из тюрьмы
14:50
В Германии стартует новый сезон футбольной Бундеслиги
14:47
Проверки ФСБ мешают экспорту российского зерна
14:39
Орбан пожаловался Трампу на Украину из-за обстрела российского нефтепровода "Дружба"
14:33
инфографикаБолее 70% украинцев верят в победу Украины в войне против России – опрос
14:23
PlayCity запускает систему трекинга нелегальных веб-сайтов азартных игр
Все новости...
Реклама:
Реклама: