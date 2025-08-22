Агентство Bloomberg написало, что российские компании под видом поиска рабочей силы могут вербовать молодых африканских женщин на заводы по производству "Шахедов" в Татарстане. Правительство ЮАР начало расследование.

Детали: Агентство узнало, что в ЮАР одним из основных вербовщиков является специальная экономическая зона Алабуга в Татарстане, где производят "Шахеды".

В январе студенческая комиссия БРИКС, базирующаяся в Южной Африке, опубликовала объявление о вакансиях в строительстве и гостиничном бизнесе в Алабуге для женщин в возрасте от 18 до 22 лет.

По данным Bloomberg, уже в мае местное отделение женского бизнес-альянса БРИКС подписало соглашение о поставке компании Alabuga и строительной компании Etalonstroi Ural в общей сложности 5 600 работников в следующем году.

По данным исследовательских организаций, включая Институт науки и международной безопасности (ISIS), африканских женщин вводят в заблуждение, заставляя работать на заводе по сборке "Шахедов".

Как отмечают в ISIS, женщины считаются более надежными, чем мужчины, для этого конкретного вида работ.

Министерство международных отношений и сотрудничества в ответ на запрос Bloomberg ответило, что "правительство ЮАР расследует сообщения об иностранных программах, которые вербуют южноафриканцев под ложным предлогом".

По словам лица, знакомого с ситуацией, чиновники в Претории могут вызвать дипломатических представителей России, чтобы те ответили на вопросы.

"Правительство Южной Африки до сих пор не нашло никаких достоверных доказательств того, что предложения о работе в России не соответствуют заявленной цели. Однако правительство обратило внимание на вероятную вербовку молодежи компанией "Алабуга", - говорится в ответе министерства.