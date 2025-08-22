Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Понад 70% українців вірять в перемогу України у війні проти Росії – опитування

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 серпня 2025, 14:33
Понад 70% українців вірять в перемогу України у війні проти Росії – опитування
фото: getty images

За даним опитування, 73% українців вірять у перемогу України у війні проти Росії, не вірять - лише 17%.

Джерело: результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва з соцслужбою Центру Разумкова, проведеного з 12-18 серпня

Деталі: Згідно з опитуванням, між жінками і чоловіками немає статистично значущої різниці у їхній вірі в перемогу України. Водночас молодь, порівняно з респондентами віком понад  60 років, частіше вірила в перемогу України (+8 відсоткових пунктів) за рахунок нижчої частки респондентів, які не вірять у перемогу України (-7 відсоткових пунктів).

Реклама:
 

Найнижча віра у перемогу України спостерігається серед респондентів, які проживають у східних областях: 55,5% вірять у перемогу, не вірять у перемогу – 31%. Для порівняння, у південних областях, які найближчі до східних за рівнем віри респондентів у перемогу, 69% вірять у перемогу, а 16% – не вірять.

Соціологи зазначають, що значний зсув у вірі в перемогу України відбувся у 2024 році, коли частка тих, хто вірить у перемогу України, знизилася на 11 відсоткових пунктів.

За останній рік зниження віри в перемогу України тривало, склавши  4 відсоткових пункти, що лише трохи перевищує теоретичну похибку вибірки.

РЕКЛАМА:

ДовідковоОпитування провів фонд "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 18 серпня 2025 року.

Методом face-to-face було опитано 2002 респонденти віком від 18 років на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

опитуванняросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Орбан поскаржився Трампу на Україну через обстріл російського нафтопроводу "Дружба"
опитуванняУкраїнці назвали 3 основні ознаки перемоги у війні з Росією
Кабмін пропонує саджати за незаконний перетин кордону під час війни
фото Росіяни кілька годин обстрілювали Костянтинівку: палали будинки, 1 людина поранена
фото СБУ показала листування батька високопосадовця НАБУ, якого підозрюють у торгівлі з РФ
Єрмак запропонував реформувати ОП. Зеленський підтримав
Усі новини...
опитування
Українці назвали 3 основні ознаки перемоги у війні з Росією
Половина українців вірить, що за 10 років Україна процвітатиме в ЄС
Соціологи з'ясували рівень довіри до прем'єрки Свириденко
Останні новини
15:32
Зінченко зізнався співкамернику у вбивстві Фаріон, але в суді заявив про тиск
15:29
Зеленський у Києві зустрівся з генсеком НАТО
15:16
Кулеба розповів, скільки вугілля та газу накопичено для опалювального сезону
15:05
Санду дала громадянство Молдови російському "іноагенту" та його родині
14:50
Одному з братів Менендесів, які вбили батьків, відмовили в достроковому звільненні з тюрми
14:50
У Німеччині стартує новий сезон футбольної Бундесліги
14:47
Перевірки ФСБ заважають експорту російського зерна
14:39
Орбан поскаржився Трампу на Україну через обстріл російського нафтопроводу "Дружба"
14:33
інфографікаПонад 70% українців вірять в перемогу України у війні проти Росії – опитування
14:23
PlayCity запускає систему трекінгу нелегальних вебсайтів азартних ігор
Усі новини...
Реклама:
Реклама: