Понад 70% українців вірять в перемогу України у війні проти Росії – опитування

За даним опитування, 73% українців вірять у перемогу України у війні проти Росії, не вірять - лише 17%.

Джерело: результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва з соцслужбою Центру Разумкова, проведеного з 12-18 серпня

Деталі: Згідно з опитуванням, між жінками і чоловіками немає статистично значущої різниці у їхній вірі в перемогу України. Водночас молодь, порівняно з респондентами віком понад 60 років, частіше вірила в перемогу України (+8 відсоткових пунктів) за рахунок нижчої частки респондентів, які не вірять у перемогу України (-7 відсоткових пунктів).

Реклама:

Найнижча віра у перемогу України спостерігається серед респондентів, які проживають у східних областях: 55,5% вірять у перемогу, не вірять у перемогу – 31%. Для порівняння, у південних областях, які найближчі до східних за рівнем віри респондентів у перемогу, 69% вірять у перемогу, а 16% – не вірять.

Соціологи зазначають, що значний зсув у вірі в перемогу України відбувся у 2024 році, коли частка тих, хто вірить у перемогу України, знизилася на 11 відсоткових пунктів.

За останній рік зниження віри в перемогу України тривало, склавши 4 відсоткових пункти, що лише трохи перевищує теоретичну похибку вибірки.

РЕКЛАМА:

Довідково: Опитування провів фонд "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 18 серпня 2025 року.

Методом face-to-face було опитано 2002 респонденти віком від 18 років на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.