Более 70% украинцев верят в победу Украины в войне против России – опрос

По данным опроса, 73% украинцев верят в победу Украины в войне против России, не верят - только 17%.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива с соцслужбой Центра Разумкова, проведенного с 12-18 августа

Детали: Согласно опросу, между женщинами и мужчинами нет статистически значимой разницы в их вере в победу Украины. В то же время молодежь, по сравнению с респондентами в возрасте старше 60 лет, чаще верила в победу Украины (+8 процентных пунктов) за счет более низкой доли респондентов, которые не верят в победу Украины (-7 процентных пунктов).

Реклама:

Самая низкая вера в победу Украины наблюдается среди респондентов, проживающих в восточных областях: 55,5% верят в победу, не верят в победу – 31%. Для сравнения, в южных областях, которые ближе всего к восточным по уровню веры респондентов в победу, 69% верят в победу, а 16% – не верят.

Социологи отмечают, что значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11 процентных пунктов.

За последний год снижение веры в победу Украины продолжилось, составив 4 процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.

РЕКЛАМА:

Справка: Опрос провел фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 12 по 18 августа 2025 года.

Методом face-to-face были опрошены 2002 респондента от 18 лет на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.