Орбан поскаржився Трампу на Україну через обстріл російського нафтопроводу "Дружба"

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 22 серпня 2025, 14:39
Орбан і Трамп. Фото з Х

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", яким Росія постачає нафту до Угорщини та Словаччини.

Джерело: газета Magyar Nemzet, "Європейська правда"

Деталі: Газета оприлюднила копію листа і відповідь Трампа на нього.

"Трубопровід постачає нафту до Угорщини та Словаччини – двох країн, які не мають іншого способу імпортувати нафту. Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією, а у відповідь вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає. Це дуже недружній жест! Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру", – написав Орбан.

Американський президент нібито відповів: "Вікторе, мені не подобається те, що я чую – я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг", – написав Трамп у відповідь.

 

Міністр закордонних справ Петер Сійярто раніше втретє заявив про атаку на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти до його країни знову зупинено.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.

Сійярто після цього натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

Європейська комісія своєю чергою заявила, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, незважаючи на скарги Будапешта в бік Києва.

ТрампнафтаУгорщинаУкраїна
