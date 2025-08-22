ЄС надав Україні €4 млрд до Дня незалежності

Європейський Союз виділив Україні 4,05 млрд євро допомоги напередодні 34-ї річниці незалежності країни – 3,05 млрд євро через механізм Ukraine Facility та 1 млрд євро макрофінансової підтримки.

Джерело: пресслужба Єврокомісії, інформує "Європейська правда"

Деталі: "Напередодні 34-ї річниці незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня, ЄС надав черговий потужний сигнал незмінної підтримки, перерахувавши країні 4,05 млрд євро. З них 3,05 млрд євро – у межах Ukraine Facility та 1 млрд євро – через виняткову макрофінансову допомогу (MFA) Європейської комісії", – сказано у повідомленні комісії.

"У день, коли Україна відзначає 34-ту річницю незалежності, ЄС надсилає чіткий сигнал: наша солідарність з Україною є непохитною. Сьогоднішнє виділення понад 4 млрд євро є свідченням нашої твердої прихильності. Це нове фінансування підкреслює нашу відданість не лише відновленню України, а й її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Адже коли Україна сильна, сильніша і Європа", – прокоментувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року ЄС та його держави-члени мобілізували 168,9 млрд євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги для України та її громадян.

Зокрема, у п'ятницю Єврокомісія здійснила четвертий регулярний платіж у розмірі понад 3,05 млрд євро в межах Ukraine Facility. Нагадаємо, це 4-й транш в рамках Ukraine Facility, який на понад мільярд євро менший, ніж планувалося, бо Київ не провів усі обіцяні ЄС реформи.

Водночас у ЄК наголосили, що ця виплата здійснена на тлі прогресу України у реформах, необхідних для вступу до ЄС, зокрема – відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ухваленого Верховною Радою 31 липня.

"Забезпечення автономії цих двох інституцій є наріжним каменем антикорупційної архітектури України та її європейського шляху", – підкреслили в ЄК.

Крім того, Єврокомісія перерахувала Україні сьому частину свого виняткового макрофінансового кредиту (MFA) обсягом 1 млрд євро.

