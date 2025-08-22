Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС надав Україні €4 млрд до Дня незалежності

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 22 серпня 2025, 16:59
ЄС надав Україні €4 млрд до Дня незалежності
фото: Getty Images

Європейський Союз виділив Україні 4,05 млрд євро допомоги напередодні 34-ї річниці незалежності країни – 3,05 млрд євро через механізм Ukraine Facility та 1 млрд євро макрофінансової підтримки.

Джерело: пресслужба Єврокомісії, інформує "Європейська правда"

Деталі: "Напередодні 34-ї річниці незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня, ЄС надав черговий потужний сигнал незмінної підтримки, перерахувавши країні 4,05 млрд євро. З них 3,05 млрд євро – у межах Ukraine Facility та 1 млрд євро – через виняткову макрофінансову допомогу (MFA) Європейської комісії", – сказано у повідомленні комісії.

Реклама:

"У день, коли Україна відзначає 34-ту річницю незалежності, ЄС надсилає чіткий сигнал: наша солідарність з Україною є непохитною. Сьогоднішнє виділення понад 4 млрд євро є свідченням нашої твердої прихильності. Це нове фінансування підкреслює нашу відданість не лише відновленню України, а й її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Адже коли Україна сильна, сильніша і Європа", – прокоментувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року ЄС та його держави-члени мобілізували 168,9 млрд євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги для України та її громадян.

Зокрема, у п'ятницю Єврокомісія здійснила четвертий регулярний платіж у розмірі понад 3,05 млрд євро в межах Ukraine Facility. Нагадаємо, це 4-й транш в рамках Ukraine Facility, який на понад мільярд євро менший, ніж планувалося, бо Київ не провів усі обіцяні ЄС реформи. 

РЕКЛАМА:

Водночас у ЄК наголосили, що ця виплата здійснена на тлі прогресу України у реформах, необхідних для вступу до ЄС, зокрема – відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ухваленого Верховною Радою 31 липня.

"Забезпечення автономії цих двох інституцій є наріжним каменем антикорупційної архітектури України та її європейського шляху", – підкреслили в ЄК.

Крім того, Єврокомісія перерахувала Україні сьому частину свого виняткового макрофінансового кредиту (MFA) обсягом 1 млрд євро.

Читайте також: Членство в ЄС і досі досяжне. Як Україні відновити довіру в переговорах з Європою.

ЄСУкраїнагрошідопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Українки Лузан і Федорів завоювали золото чемпіонату світу з веслування
Рубіо і Єрмак обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня – ЗМІ
Трампу вже "не хочеться" бути присутнім на зустрічі Путіна й Зеленського
ЄС надав Україні €4 млрд до Дня незалежності
Поету Максиму Кривцову посмертно дали звання героя України та орден "Золота Зірка"
Зінченко зізнався співкамернику у вбивстві Фаріон, але в суді заявив про тиск
Усі новини...
ЄС
Начальники штабів України, США та Європи розробили "військові варіанти" підтримки мирних переговорів
ЄС і США офіційно назвали свою торговельну угоду "справедливою та збалансованою"
Українці найчастіше вважають, що на заваді щасливому майбутньому країни в ЄС стоїть корупція
Останні новини
19:18
До ВР внесли законопроєкт, що може дозволити чоловікам до 22 років виїзд за кордон
19:16
Росіяни назвали Сійярто термін ремонту нафтопроводу "Дружб" після останньої атаки ЗСУ
19:15
У Медсилах заявили про критичну нестачу персоналу: медслужби ЗСУ укомплектовані лише на 50%
18:55
Українки Лузан і Федорів завоювали золото чемпіонату світу з веслування
18:54
У ЄС підтвердили отримання скарги від Угорщини й Словаччини через атаку на "Дружбу"
18:37
Росіяни завершили відновлювати зруйнований ними ж драмтеатр у Маріуполі
18:35
"Хартія" отримає нові комплекси РЕР за 2 мільйони гривень
18:32
Рубіо і Єрмак обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня – ЗМІ
18:23
ЗМІ: В Італії помер 6-річний українець, якого збило авто на пішохідному переході
18:18
Після демонтажу – нова стіна: киянам не відкривають доступ до набережної біля елітного ЖК
Усі новини...
Реклама:
Реклама: