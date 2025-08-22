У ДТП на Житомирщині постраждали 9 жителів Київщини, з них 4 дітей

Внаслідок зіткнення автомобіля з мікроавтобусом на автодорозі Київ-Чоп на Житомирщині постраждали 9 жителів Київщини, з них четверо дітей.

Джерело: поліція Житомирської області

Деталі: ДТП сталася 22 серпня близько 10:50 поблизу с. Повчиного Звягельського району.

Реклама:

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобіля Volvo, за кермом якого перебувала 42-річна жителька столиці, та мікроавтобуса Peugeot під керуванням 49-річного жителя Київщини. У результаті бус з’їхав у кювет та перекинувся.

Травми отримали дев’ятеро пасажирів мікроавтобуса – всі вони жителі Київщини.

16-річну дівчину та 53-річну жінку було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.

РЕКЛАМА:

Решту постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до медзакладу для обстеження та надання допомоги. Серед них двоє дітей, віком 10 та 13 років, 16-річна дівчина та четверо жінок, віком 32, 39, 48 та 78 років.