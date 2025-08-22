У ДТП на Житомирщині постраждали 9 жителів Київщини, з них 4 дітей
Внаслідок зіткнення автомобіля з мікроавтобусом на автодорозі Київ-Чоп на Житомирщині постраждали 9 жителів Київщини, з них четверо дітей.
Джерело: поліція Житомирської області
Деталі: ДТП сталася 22 серпня близько 10:50 поблизу с. Повчиного Звягельського району.
За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобіля Volvo, за кермом якого перебувала 42-річна жителька столиці, та мікроавтобуса Peugeot під керуванням 49-річного жителя Київщини. У результаті бус з’їхав у кювет та перекинувся.
Травми отримали дев’ятеро пасажирів мікроавтобуса – всі вони жителі Київщини.
16-річну дівчину та 53-річну жінку було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.
Решту постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до медзакладу для обстеження та надання допомоги. Серед них двоє дітей, віком 10 та 13 років, 16-річна дівчина та четверо жінок, віком 32, 39, 48 та 78 років.