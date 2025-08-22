В ДТП на Житомирщине пострадали 9 жителей Киевской области, из них 4 детей

В результате столкновения автомобиля с микроавтобусом на автодороге Киев-Чоп в Житомирской области пострадали 9 жителей Киевской области, из них четверо детей.

Источник: полиция Житомирской области

Детали: ДТП произошло 22 августа около 10:50 вблизи с. Повчино Звягельского района.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Volvo, за рулем которого находилась 42-летняя жительница столицы, и микроавтобуса Peugeot под управлением 49-летнего жителя Киевской области. В результате микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

Травмы получили девять пассажиров микроавтобуса – все они жители Киевской области.

16-летняя девушка и 53-летняя женщина были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.

Остальные пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение для обследования и оказания помощи. Среди них двое детей в возрасте 10 и 13 лет, 16-летняя девушка и четыре женщины в возрасте 32, 39, 48 и 78 лет.