Рубіо і Єрмак обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня – ЗМІ
Держсекретар США Марко Рубіо та керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі радників обговорили безпекові гарантії для України. Сторони планують фіналізувати їхню модель до кінця наступного тижня.
Джерело: Суспільне з посилання на джерела в Офісі президента, а також радника Єрмака Олександра Бевза
Деталі: Зустріч щодо безпекових гарантій для України відбулася увечері 22 серпня. З боку США були присутні Рубіо й генерали американських Збройних сил. Також долучилися радники з нацбезпеки лідерів Сполученого Королівства, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, а також представники НАТО і Європейської комісії.
За словами співрозмовника видання, подробиці безпекових гарантій зараз напрацьовують дві підгрупи: політично-юридична й суто військова.
Політичну групу від України очолює Єрмак. Військові питання обговорюють секретар РНБО Рустем Умєров, головком ЗСУ Олександр Сирський та інші представники українських Сил оборони.
Військові гарантії, зокрема, полягають у постачанні озброєння, фінансовій підтримці Сил оборони, обміні розвідувальними даними, забезпеченні навчань та проведенні спільних тренувальних місій.
"Я думаю, що військова частина насправді вже на певному етапі завершення", – сказав співрозмовник.
Він зазначив, що безпекові гарантії напрацьовують, розуміючи, що є "Коаліція рішучих" і контактна група з питань підтримки України у форматі "Рамштайн", яка, крім постачання озброєння, передбачає також обговорення того, які держави (як, коли й у якому обсязі — ред.) будуть розміщувати на українській території військові контингенти. Це планують робити вже після стійкого припинення вогню.
Пряма мова джерела: "Але, безумовно, для України і європейців дуже важливо, щоб США забезпечували так званий механізм back stop (страхування, екстрена допомога – ред). Так, президент Дональд Трамп, інші американські спікери сказали: поки що вони не розглядають troops on the ground – тобто присутності контингенту. Але від США може бути механізм back stop, забезпечений багатьма іншими компонентами. Передусім, напевно, повітряним прикриттям. І це те, що зараз напрацьовується по військовій частині".
Деталі: Як розповів радник керівника ОПУ Олександр Бевз, фіналізувати проєкт гарантій безпеки для України планують до кінця наступного тижня. Це буде рамковий варіант із набором компонентів. А наступним етапом буде підписання договорів, але їх оформлення й ратифікація потребують більшого часу.
За його словами, переговорники, які займаються політичною частиною гарантій для України, працюють над своєрідною версією 5-ї статті договору про НАТО про колективну оборону. Під час зустрічей обговорюється чіткий механізм дій: що відбувається, коли Росія поновлює свою агресію чи починає нову війну проти України.
Пряма мова Бевза: "У баченні України це має бути система двосторонніх зобов'язальних договорів, ратифікованих парламентами відповідних країн. Тобто не просто дублюється 5-та стаття Вашингтонського договору, а прописується алгоритм, котрий повинен мати й часові рамки, й конкретні виміри: фінансові, мілітарні, розвідувальні тощо".
Передісторія:
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України, про які домовляються європейські країни та Сполучені Штати, складатимуться з двох рівнів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що лише після того, як буде прописана вся інфраструктура гарантій безпеки для України, можна буде зрозуміти, яку роль у них відіграватимуть конкретні держави.
- Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України, а європейські лідери просять США надіслати до Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.