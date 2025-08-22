Усі розділи
Рубіо і Єрмак обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 18:32
Рубіо і Єрмак обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня – ЗМІ
Єрмак і Рубіо під час зустрічі 4 червня 2025 року, фото з Telegram Єрмака

Держсекретар США Марко Рубіо та керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі радників обговорили безпекові гарантії для України. Сторони планують фіналізувати їхню модель до кінця наступного тижня.

Джерело: Суспільне з посилання на джерела в Офісі президента, а також радника Єрмака Олександра Бевза

Деталі: Зустріч щодо безпекових гарантій для України відбулася увечері 22 серпня. З боку США були присутні Рубіо й генерали американських Збройних сил. Також долучилися радники з нацбезпеки лідерів Сполученого Королівства, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, а також представники НАТО і Європейської комісії.

За словами співрозмовника видання, подробиці безпекових гарантій зараз напрацьовують дві підгрупи: політично-юридична й суто військова.

Політичну групу від України очолює Єрмак. Військові питання обговорюють секретар РНБО Рустем Умєров, головком ЗСУ Олександр Сирський та інші представники українських Сил оборони.

Військові гарантії, зокрема, полягають у постачанні озброєння, фінансовій підтримці Сил оборони, обміні розвідувальними даними, забезпеченні навчань та проведенні спільних тренувальних місій.

"Я думаю, що військова частина насправді вже на певному етапі завершення", – сказав співрозмовник.

Він зазначив, що безпекові гарантії напрацьовують, розуміючи, що є "Коаліція рішучих" і контактна група з питань підтримки України у форматі "Рамштайн", яка, крім постачання озброєння, передбачає також обговорення того, які держави (як, коли й у якому обсязі — ред.) будуть розміщувати на українській території військові контингенти. Це планують робити вже після стійкого припинення вогню.

Пряма мова джерела: "Але, безумовно, для України і європейців дуже важливо, щоб США забезпечували так званий механізм back stop (страхування, екстрена допомога – ред). Так, президент Дональд Трамп, інші американські спікери сказали: поки що вони не розглядають troops on the ground – тобто присутності контингенту. Але від США може бути механізм back stop, забезпечений багатьма іншими компонентами. Передусім, напевно, повітряним прикриттям. І це те, що зараз напрацьовується по військовій частині".

Деталі: Як розповів радник керівника ОПУ Олександр Бевз, фіналізувати проєкт гарантій безпеки для України планують до кінця наступного тижня. Це буде рамковий варіант із набором компонентів. А наступним етапом буде підписання договорів, але їх оформлення й ратифікація потребують більшого часу.

За його словами, переговорники, які займаються політичною частиною гарантій для України, працюють над своєрідною версією 5-ї статті договору про НАТО про колективну оборону. Під час зустрічей обговорюється чіткий механізм дій: що відбувається, коли Росія поновлює свою агресію чи починає нову війну проти України.

Пряма мова Бевза: "У баченні України це має бути система двосторонніх зобов'язальних договорів, ратифікованих парламентами відповідних країн. Тобто не просто дублюється 5-та стаття Вашингтонського договору, а прописується алгоритм, котрий повинен мати й часові рамки, й конкретні виміри: фінансові, мілітарні, розвідувальні тощо".

Передісторія:

