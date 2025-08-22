Рубио и Ермак обсудили гарантии безопасности, проект будет готов на следующей неделе – СМИ

Ермак и Рубио во время встречи 4 июня 2025 года, фото из Telegram Ермака

Госсекретарь США Марко Рубио и глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече советников обсудили гарантии безопасности для Украины. Стороны планируют финализировать их модель до конца следующей недели.

Источник: Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента, а также советника Ермака Александра Бевза

Детали: Встреча по вопросам гарантий безопасности для Украины состоялась вечером 22 августа. Со стороны США присутствовали Рубио и генералы американских Вооруженных сил. Также присоединились советники по нацбезопасности лидеров Соединенного Королевства, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также представители НАТО и Европейской комиссии.

По словам собеседника издания, подробности гарантий безопасности сейчас разрабатывают две подгруппы: политико-юридическая и чисто военная.

Политическую группу от Украины возглавляет Ермак. Военные вопросы обсуждают секретарь СНБО Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и другие представители украинских Сил обороны.

Военные гарантии, в частности, заключаются в поставках вооружения, финансовой поддержке Сил обороны, обмене разведывательными данными, обеспечении учений и проведении совместных тренировочных миссий.

"Я думаю, что военная часть на самом деле уже на определенном этапе завершения", – сказал собеседник.

Он отметил, что гарантии безопасности наработываются, понимая, что есть "Коалиция решительных" и контактная группа по вопросам поддержки Украины в формате "Рамштайн", которая, кроме поставок вооружения, предусматривает также обсуждение того, какие государства (как, когда и в каком объеме — ред.) будут размещать на украинской территории военные контингенты. Это планируют делать уже после устойчивого прекращения огня.

Прямая речь источника: "Но, безусловно, для Украины и европейцев очень важно, чтобы США обеспечивали так называемый механизм back stop (страхование, экстренная помощь — ред.). Да, президент Дональд Трамп, другие американские спикеры сказали: пока они не рассматривают troops on the ground – то есть присутствие контингента. Но от США может быть механизм back stop, обеспеченный многими другими компонентами. Прежде всего, наверное, воздушным прикрытием. И это то, что сейчас нарабатывается по военной части".

Детали: Как рассказал советник главы ОПУ Александр Бевз, финализировать проект гарантий безопасности для Украины планируют до конца следующей недели. Это будет рамочный вариант с набором компонентов. А следующим этапом будет подписание договоров, но их оформление и ратификация требуют большего времени.

По его словам, переговорщики, которые занимаются политической частью гарантий для Украины, работают над своеобразной версией 5-й статьи договора о НАТО о коллективной обороне. Во время встреч обсуждается четкий механизм действий: что происходит, когда Россия возобновляет свою агрессию или начинает новую войну против Украины.

Прямая речь Бевза: "В видении Украины это должна быть система двусторонних обязательных договоров, ратифицированных парламентами соответствующих стран. То есть не просто дублируется 5-я статья Вашингтонского договора, а прописывается алгоритм, который должен иметь и временные рамки, и конкретные измерения: финансовые, военные, разведывательные и т.д.".

Предыстория: