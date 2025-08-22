Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець – проти екстрадиції в Німеччину, звинувачення відкидає

Заарештований в Італії за підозрою у підриві в 2022 році трубопроводів "Північний потік" українець Сергій Кузнєцов заперечує обвинувачення, він стверджує, що на момент підриву був в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство ANSA

Деталі: В апеляційному суді Болоньї відбулося слухання, на якому затриманий заявив, що не погоджується на видачу Німеччині.

У коротких виступах він дистанціювався від обвинувачень, сказавши, що хоче ознайомитися з ними рідною мовою, та наголосив, що під час інциденту з "Північними потоками" у Балтійському морі він перебував в Україні.

В Італії, де його затримали, за словами Кузнєцова, він опинився з сімейних причин.

Звертаючись до журналістів і фотографів у внутрішньому дворі суду, Кузнєцов підняв три пальці, показавши жест тризуба.

Потім 49-річного чоловіка під конвоєм співробітників пенітенціарного департаменту доставили до зали суду, де мали розглянути питання про підтвердження європейського ордера на його арешт.

Засідання одразу відклали до другої половини дня, щоб знайти україномовного перекладача. У залі був англомовний перекладач, однак затриманий заявив, що недостатньо добре володіє англійською і потребує перекладача українською або російською. Суддя дав розпорядження знайти такого перекладача.

Зрештою суд підтвердив тримання під вартою Кузнєцова. Наступне слухання відбудеться 3 вересня, на якому буде ухвалене рішення щодо його можливої видачі Німеччині.

