Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец – против экстрадиции в Германию, обвинения отвергает

Арестованный в Италии по подозрению в подрыве в 2022 году трубопроводов "Северный поток" украинец Сергей Кузнецов отрицает обвинения, он утверждает, что на момент подрыва был в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство ANSA

Детали: В апелляционном суде Болоньи состоялось слушание, на котором задержанный заявил, что не согласен на выдачу Германии.

В кратких выступлениях он дистанцировался от обвинений, сказав, что хочет ознакомиться с ними на родном языке, и подчеркнул, что во время инцидента с "Северными потоками" в Балтийском море он находился в Украине.

В Италии, где его задержали, по словам Кузнецова, он оказался по семейным причинам.

Обращаясь к журналистам и фотографам во внутреннем дворе суда, Кузнецов поднял три пальца, показав жест трезубца.

Затем 49-летнего мужчину под конвоем сотрудников пенитенциарного департамента доставили в зал суда, где должны были рассмотреть вопрос о подтверждении европейского ордера на его арест.

Заседание сразу отложили до второй половины дня, чтобы найти украиноязычного переводчика. В зале был англоязычный переводчик, однако задержанный заявил, что недостаточно хорошо владеет английским и нуждается в переводчике на украинский или русский язык. Судья дал распоряжение найти такого переводчика.

В итоге суд подтвердил содержание под стражей Кузнецова. Следующее слушание состоится 3 сентября, ожидается, что будет принято решение о его возможной выдаче Германии.

