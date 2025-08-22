У центрі Києва знову обмежать рух
П'ятниця, 22 серпня 2025, 21:33
Жителів та гостей столиці попереджають про обмеження дорожнього руху, які діятимуть 23 серпня в центрі міста.
Джерело: пресслужба Управління держохорони, КМВА
Деталі: Зазначається, що 23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.
Дослівно КМВА: "Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня".
Що передувало: У Києві в п'ятницю обмежували рух транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій.