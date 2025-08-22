У центрі Києва знову обмежать рух

Жителів та гостей столиці попереджають про обмеження дорожнього руху, які діятимуть 23 серпня в центрі міста.

Джерело: пресслужба Управління держохорони, КМВА

Деталі: Зазначається, що 23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

Дослівно КМВА: "Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня".

Що передувало: У Києві в п'ятницю обмежували рух транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій.