У центрі Києва знову обмежать рух

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 21:33
У центрі Києва знову обмежать рух
Getty Images

Жителів та гостей столиці попереджають про обмеження дорожнього руху, які діятимуть 23 серпня в центрі міста.

Джерело: пресслужба Управління держохорони, КМВА

Деталі: Зазначається, що 23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

Дослівно КМВА: "Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня".

Що передувало: У Києві в п'ятницю обмежували рух транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій.

Київ
