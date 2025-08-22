Все разделы
В центре Киева снова ограничат движение

Валентина РоманенкоПятница, 22 августа 2025, 21:33
В центре Киева снова ограничат движение
иллюстративное фото Getty Images

Жителей и гостей столицы предупреждают об ограничениях дорожного движения, которые будут действовать 23 августа в центре города.

Источник: пресс-служба Управления госохраны, КГВА

Детали: Отмечается, что 23 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

Дословно КГВА: "Просим отнестись с пониманием и учесть при планировании вашего дня".

Что предшествовало: В Киеве в пятницу ограничивали движение транспорта в центре города из-за визитов иностранных делегаций.

Киев
