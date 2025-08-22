Україна застерегла Білорусь від провокацій і порадила не наближатися до кордонів

МЗС України в контексті запланованих військових навчань на території Білорусі застерегло Мінськ від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до кордонів України.

Джерело: українське Міністерство закордонних справ у заяві, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: МЗС нагадало, що Білорусь із 2022 року є співучасницею злочину агресії Росії проти України, а співпраця режимів у Москві та Мінську становить загрозу для всієї Європи.

"Закликаємо наших партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози", – ідеться в заяві.

Відомство також нагадало, що у 2021-2022 роках накопичення російських військ на кордонах України відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021".

Дослівно: "Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України".

Деталі: Заяву МЗС опубліковано в контексті запланованих у наступні тижні на території Білорусі військових навчань Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), зокрема "Взаємодія-2025", "Пошук-2025", "Ешелон-2025", та спільних стратегічних навчань збройних сил Білорусі та РФ "Захід-2025".

Передісторія: