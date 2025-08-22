Все разделы
Украина предостерегла Беларусь от провокаций и посоветовала не приближаться к границам

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоПятница, 22 августа 2025, 21:39
фото МИД

МИД Украины в контексте запланированных военных учений на территории Беларуси предостерег Минск от необдуманных провокаций и посоветовал не приближаться к границам Украины.

Источник: украинское Министерство иностранных дел в заявлении, сообщает "Европейская правда"

Детали: МИД напомнил, что Беларусь с 2022 года является соучастницей преступления агрессии России против Украины, а сотрудничество режимов в Москве и Минске представляет угрозу для всей Европы.

"Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы", – говорится в заявлении.

Ведомство также напомнило, что в 2021-2022 годах накопление российских войск на границах Украины происходило под прикрытием совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2021".

Дословно: "Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять рассудительность, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины".

Детали: Заявление МИД опубликовано в контексте запланированных на следующие недели на территории Беларуси военных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эшелон-2025" и совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и РФ "Запад-2025".

Предыстория:

  • Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.
  • С приближением учений "Запад-2025" Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью.
  • В Беларуси недавно объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали перенести вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.

