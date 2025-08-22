Ворог найактивніший на Покровському та Лиманському напрямках – Генштаб

З початку доби відбулося 107 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку ворог атакував 30 разів, на Лиманському – 19.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває.

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районі населеного пункту Амбарне та у бік Колодязного, українськими підрозділами відбито три атаки, один бій триває.

Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, бойові зіткнення в деяких локаціях досі не припиняються.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку захисники зупинили п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сім разів штурмували позиції оборонців в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне. Три бойових зіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, у п'ятницю на цьому напрямку українські воїни ліквідували 53 окупанти та поранили 41. Уражено дві артилерійські системи, 14 БпЛА, п’ять автомобілів, склад військово-технічного майна та п’ять укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 10 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка, наразі триває бій.

На Оріхівському напрямку в районі Кам’янського загарбники один раз намагались йти вперед на позиції українських військ, отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку чотири спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.