Враг наиболее активен на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб

С начала суток произошло 107 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении враг атаковал 30 раз, на Лиманском – 19.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили пять штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Амбарное и в сторону Колодязного, украинскими подразделениями отбиты три атаки, одно сражение продолжается.

Шесть атак отразили украинские защитники на Купянском направлении в районах Кондрашевки, Мирного, Степовой Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки, боевые столкновения в некоторых локациях до сих пор не прекращаются.

На Северском направлении противник осуществил три наступательных действия в районах Григоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении защитники остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты семь раз штурмовали позиции защитников в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все штурмовые действия противника.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвигаться вперед вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоекономичное, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверово, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное. Три боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, в пятницу на этом направлении украинские воины ликвидировали 53 оккупанта и ранили 41. Поражены две артиллерийские системы, 14 БПЛА, пять автомобилей, склад военно-технического имущества и пять укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 10 атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка, в настоящее время бой продолжается.

На Ореховском направлении в районе Каменского захватчики один раз пытались продвинуться на позиции украинских войск, получили отпор.

На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.