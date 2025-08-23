Усі розділи
ЗМІ дізналися нові подробиці про вибух газопроводів "Північний потік"

Ольга КацімонСубота, 23 серпня 2025, 02:52
ЗМІ дізналися нові подробиці про вибух газопроводів Північний потік
Газопроводи "Північний потік" 1 і 2 були підірвані щонайменше чотирма вибуховими зарядами з таймерами, які, за версією німецьких слідчих, доставили у Балтійське море на вітрильнику "Андромеда".

Джерело: документи, з якими ознайомилися SVT.

Деталі: Нещодавно на італійському курорті був затриманий 49-річний чоловік, підозрюваний у причетності до вибухів. За даними німецької сторони, він є громадянином України та володіє українською і російською мовами.

За документами, на борту "Андромеди" перебувала команда з шести осіб, серед яких четверо дайверів. Вони у нічний час встановили на глибині 70–80 метрів щонайменше чотири заряди вагою 14–27 кг кожен. Для підриву використовували високопотужні вибухові речовини — октоген і гексоген.

Затриманий підозрюваний, згідно з матеріалами, мав координуючу й планувальну роль. Вітрильник був орендований на німецькому острові Рюген на початку вересня 2022 року й повернутий лише кілька тижнів потому. Свідки також повідомляли, що судно заходило до порту Сандгамн у Швеції для дозаправки.

Спершу вибухи розслідували кілька країн, зокрема й Швеція, яка залучала підводних роботів для збору доказів. Однак у лютому 2024 року шведська прокуратура закрила власне провадження і передала матеріали Німеччині.

У німецькому суді повідомили, що розслідування триває, а наразі очікують екстрадиції підозрюваного з Італії. Після цього він має постати перед слідчим суддею, але строки процесу залишаються невизначеними.

Передісторія:

  • Італійська поліція заарештувала українця Сергія Кузнєцова в середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт за запитом Федеральної прокуратури Німеччини. ЗМІ повідомляли, що він перебував в Італії на відпочинку.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.
  • Заарештований в Італії за підозрою у підриві в 2022 році трубопроводів "Північний потік" українець Сергій Кузнєцов заперечує обвинувачення, він стверджує, що на момент підриву був в Україні.

Північний потік-2НімеччинаІталія
