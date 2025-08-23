Все разделы
СМИ узнали новые подробности о взрыве газопроводов "Северный поток"

Ольга КацимонСуббота, 23 августа 2025, 02:52
СМИ узнали новые подробности о взрыве газопроводов Северный поток
Газопроводы "Северный поток" 1 и 2 были подорваны как минимум четырьмя взрывными устройствами с таймерами, которые, по версии немецких следователей, доставили в Балтийское море на паруснике "Андромеда".

Источник: документы, с которыми ознакомилось SVT.

Детали: недавно на итальянском курорте был задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в причастности к взрывам. По данным немецкой стороны, он является гражданином Украины и владеет украинским и русским языками.

Согласно документам, на борту "Андромеды" находилась команда из шести человек, среди которых четверо водолазов. Ночью они установили на глубине 70–80 метров как минимум четыре заряда весом по 14–27 кг каждый. Для подрыва использовались мощные взрывчатые вещества — октоген и гексоген.

Задержанный подозреваемый, согласно материалам, имел координирующую и планирующую роль. Парусник был арендован на немецком острове Рюген в начале сентября 2022 года и возвращён лишь несколько недель спустя. Свидетели также сообщали, что судно заходило в порт Сандхамн в Швеции для дозаправки.

Изначально взрывы расследовали несколько стран, в том числе Швеция, которая привлекала подводных роботов для сбора доказательств. Однако в феврале 2024 года шведская прокуратура закрыла собственное производство и передала материалы Германии.

В немецком суде сообщили, что расследование продолжается, а в данный момент ожидают экстрадиции подозреваемого из Италии. После этого он должен предстать перед следственным судьёй, однако сроки процесса остаются неопределёнными.

Предыстория:

  • Итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова в среду вечером в районе Римини на основании европейского ордера на арест по запросу Федеральной прокуратуры Германии. СМИ сообщали, что он находился в Италии на отдыхе.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.
  • Арестованный в Италии по подозрению в подрыве в 2022 году трубопроводов "Северный поток" украинец Сергей Кузнецов отрицает обвинения, он утверждает, что на момент подрыва был в Украине.

