У Луїзіані стався вибух на заводі автотоварів: жителів евакуювали

У штаті Луїзіана у США вибух на заводі, що виробляє автооливи та технічні рідини, спричинив масштабну пожежу та густі клуби чорного диму.

Джерело: The Independent

Деталі: Влада наказала всім мешканцям у радіусі однієї милі від підприємства, розташованого на північ від міста Розленд, терміново залишити свої домівки.

Офіс шерифа округу Тангіпахоа повідомив, що наразі немає термінів для зняття обмежень, оскільки пожежа продовжує бути активною. До гасіння залучили понад 35 служб, серед яких Департамент охорони довкілля Луїзіани та Агентство з охорони довкілля США.

Відео з місця події показало яскраво-помаранчеві язики полум’я, які охопили завод, у контрасті з чорним димом, що здіймався в небо.

Поблизу перекрили автомагістраль, а також евакуювали учнів та персонал школи. Дітей перевезли до центрального офісу шкільного округу, де їх зустріли батьки.

Президент округу Роббі Міллер заявив, що влада робить усе можливе для захисту людей, будівель і довкілля. Він назвав дивом те, що на цей момент ніхто не постраждав.

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі написав у X, що уважно стежить за ситуацією та "молиться за безпеку всіх".