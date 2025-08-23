В Луизиане произошёл взрыв на заводе автотоваров: жителей эвакуировали

В штате Луизиана в США взрыв на заводе, производящем авто масла и технические жидкости, вызвал масштабный пожар и густые клубы чёрного дыма.

Источник: The Independent

Детали: Власти приказали всем жителям в радиусе одной мили от предприятия, расположенного к северу от города Розленд, срочно покинуть свои дома.

Офис шерифа округа Танжипахоа сообщил, что пока нет сроков для снятия ограничений, поскольку пожар остаётся активным. К тушению привлекли более 35 служб, среди которых Департамент охраны окружающей среды Луизианы и Агентство по охране окружающей среды США.

Видео с места происшествия показало ярко-оранжевые языки пламени, охватившие завод, на фоне чёрного дыма, поднимавшегося в небо.

Поблизости перекрыли автомагистраль, а также эвакуировали учеников и персонал школы. Детей перевезли в центральный офис школьного округа, где их встретили родители.

Президент округа Робби Миллер заявил, что власти делают всё возможное для защиты людей, зданий и окружающей среды. Он назвал чудом то, что на данный момент никто не пострадал.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри написал в X, что внимательно следит за ситуацией и "молится за безопасность всех".