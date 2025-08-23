Топгенерал НАТО: Рано говорити про розгортання іноземних військ в Україні

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне вважає, що наразі передчасно порушувати питання про деталі потенційного розміщення іноземного військового контингенту в Україні.

Джерело: Драгоне в інтервʼю Corriere della Sera, "Європейська правда"

Деталі: За словами Драгоне, потенційна присутність іноземних військ в Україні "є частиною міжнародної політики та переговорів з Москвою", але відповідних обговорень у НАТО наразі не було.

"Це як мінімум передчасно. Ми знаємо, що питання контингентів було порушено окремими країнами, можливо, на двосторонньому рівні. Але, повторюю, воно залишається на зародковому рівні", – додав він.

На думку голови Військового комітету Альянсу, умови розгортання іноземних союзних військ в Україні мають визначатись гарантіями безпеки, погодженими на політичному рівні.

"Наприклад: на місці, хто вирішує, чи порушили угоду росіяни, чи українці? Хто розробляє правила застосування? Яку територію потрібно охороняти? Солдати мають лише стежити чи також захищати, і якщо так, то з якою зброєю? Нічого не визначено", – зазначив Драгоне.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Голова профспілки Бундесверу Андре Вюстнер вважає, що для ефективної миротворчої місії в Україні буде необхідне розміщення десятків тисяч військових на тривалий час.