Топ-генерал НАТО: Рано говорить о развертывании иностранных войск в Украине

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 23 августа 2025, 11:07
Джузеппе Каво Драгоне. Фото: Twitter (X)

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что пока преждевременно поднимать вопрос о деталях потенциального размещения иностранного военного контингента в Украине.

Источник: Драгоне в интервью Corriere della Sera, "Европейская правда"

Детали: По словам Драгоне, потенциальное присутствие иностранных войск в Украине "является частью международной политики и переговоров с Москвой", но соответствующих обсуждений в НАТО пока не было.

"Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что вопрос контингентов был поднят отдельными странами, возможно, на двустороннем уровне. Но, повторяю, он остается на зародышевом уровне", – добавил он.

По мнению главы Военного комитета Альянса, условия развертывания иностранных союзных войск в Украине должны определяться гарантиями безопасности, согласованными на политическом уровне.

"Например: на месте, кто решает, нарушили ли соглашение россияне или украинцы? Кто разрабатывает правила применения? Какую территорию нужно охранять? Солдаты должны только следить или также защищать, и если да, то с каким оружием? Ничего не определено", – отметил Драгоне.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Председатель профсоюза Бундесвера Андре Вюстнер считает, что для эффективной миротворческой миссии в Украине будет необходимо размещение десятков тысяч военных на длительный срок.

НАТОпереговорывойна
