ЗМІ: Китай готовий відправити миротворців в Україну
Китай готовий за певних умов узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні, що викликало неоднозначну реакцію в європейських колах.
Джерело: газета Welt am Sonntag, "Європейська правда"
Деталі: Дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли Welt am Sonntag, що в китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України.
Однак джерела підкреслили, що Пекін буде готовий зробити це, "якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй".
Така позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, там кажуть, що підтримка країн Глобального Півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні.
З іншого ж боку, "існує також небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту", сказав Welt am Sonntag високопоставлений дипломат ЄС.
Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН.
За даними ЗМІ, лідер Росії Владімір Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.
Водночас президент Володимир Зеленський говорив, що не бачить Китай серед майбутніх гарантів безпеки.
Європейські посадовці, як відомо, обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.