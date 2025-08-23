Усі розділи
ЗМІ: Китай готовий відправити миротворців в Україну

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 23 серпня 2025, 12:43
U.S. Navy photo

Китай готовий за певних умов узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні, що викликало неоднозначну реакцію в європейських колах.

Джерело: газета Welt am Sonntag, "Європейська правда"

Деталі: Дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли Welt am Sonntag, що в китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України.

Однак джерела підкреслили, що Пекін буде готовий зробити це, "якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй".

Така позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, там кажуть, що підтримка країн Глобального Півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні.

З іншого ж боку, "існує також небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту", сказав Welt am Sonntag високопоставлений дипломат ЄС.

Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН.

За даними ЗМІ, лідер Росії Владімір Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.

Водночас президент Володимир Зеленський говорив, що не бачить Китай серед майбутніх гарантів безпеки.

Європейські посадовці, як відомо, обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Китайперемир’яООНмиротворці
