Президент Фінляндії: Зустріч Зеленського і Путіна найближчим часом дуже малоймовірна

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 23 серпня 2025, 14:18
Президент Фінляндії: Зустріч Зеленського і Путіна найближчим часом дуже малоймовірна
Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото з Facebook

Фінський президент Александр Стубб каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир'я або мир з Україною.

Джерело: Стубб в інтервʼю Helsingin Sanomat, "Європейська правда"

Деталі: За оцінками Стубба, Росія прагне продовжувати бойові дії проти України "принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні завоювання".

Він скептично оцінив перспективи саміту України та Росії, про підготовку якого заговорили після переговорів європейських лідерів з Дональдом Трампом у Білому домі.

"Якщо метою була двостороння зустріч через два тижні після Вашингтона, тобто через тиждень після понеділка, то я вважаю це дуже малоймовірним. Російська тактика затягування часу триває", – вважає фінський президент.

Раніше у пʼятницю міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.

Президент США очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця вважає, що США мають посилити тиск на Росію в разі, якщо вона найближчим часом не погодиться на саміт з Україною.

