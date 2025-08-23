Все разделы
Президент Финляндии: Встреча Зеленского и Путина в ближайшее время очень маловероятна

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 23 августа 2025, 14:18
Президент Финляндии: Встреча Зеленского и Путина в ближайшее время очень маловероятна
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото из Facebook

Финский президент Александр Стубб говорит, что пока не видит никаких признаков готовности России сесть за стол переговоров, чтобы обсудить перемирие или мир с Украиной.

Источник: Стубб в интервью Helsingin Sanomat "Европейская правда"

Детали: По оценкам Стубба, Россия стремится продолжать боевые действия против Украины "по крайней мере до осени, чтобы максимизировать свои территориальные завоевания".

Он скептически оценил перспективы саммита Украины и России, о подготовке которого заговорили после переговоров европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме.

"Если целью была двусторонняя встреча через две недели после Вашингтона, то есть через неделю после понедельника, то я считаю это очень маловероятным. Российская тактика затягивания времени продолжается", – считает финский президент.

Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов нет.

Президент США ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица считает, что США должны усилить давление на Россию в случае, если она в ближайшее время не согласится на саммит с Украиной.

ЗеленскийПутинперемириеФинляндия
