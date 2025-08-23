Президент Финляндии: Встреча Зеленского и Путина в ближайшее время очень маловероятна

Финский президент Александр Стубб говорит, что пока не видит никаких признаков готовности России сесть за стол переговоров, чтобы обсудить перемирие или мир с Украиной.

Источник: Стубб в интервью Helsingin Sanomat "Европейская правда"

Детали: По оценкам Стубба, Россия стремится продолжать боевые действия против Украины "по крайней мере до осени, чтобы максимизировать свои территориальные завоевания".

Реклама:

Он скептически оценил перспективы саммита Украины и России, о подготовке которого заговорили после переговоров европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме.

"Если целью была двусторонняя встреча через две недели после Вашингтона, то есть через неделю после понедельника, то я считаю это очень маловероятным. Российская тактика затягивания времени продолжается", – считает финский президент.

Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов нет.

РЕКЛАМА:

Президент США ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица считает, что США должны усилить давление на Россию в случае, если она в ближайшее время не согласится на саммит с Украиной.