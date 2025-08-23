На День Незалежності погода буде дощовою та прохолодною

24 серпня в більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: Температура вночі становитиме +8…+13°, на півдні та південному сході – до +17°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26°, проте у західних та північних областях буде прохолодніше – +15…+20°.

У Києві на День Незалежності також очікується хмарна погода: вночі без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ. Температура у столиці вночі +11…+13°, а вдень +18…+20°.