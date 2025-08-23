Все разделы
В День Независимости погода будет дождливой и прохладной

Ольга КацимонСуббота, 23 августа 2025, 15:27
фото: Getty Images

24 августа в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: Температура ночью составит +8…+13°, на юге и юго-востоке – до +17°.

Днём столбики термометров покажут +21…+26°, однако в западных и северных областях будет прохладнее – +15…+20°.

 

В Киеве в День Независимости также ожидается облачная погода: ночью без осадков, а днём возможен кратковременный дождь. Температура в столице ночью +11…+13°, днём +18…+20°.

