На Харківщині палають понад 100 га лісу
Субота, 23 серпня 2025, 15:57
З вечора 22 серпня в Ізюмському районі Харківській області триває ліквідація масштабної лісової пожежі.
Джерело: ДСНС
Деталі: За даними рятувальників, загорілася хвойна підстилка на території Артемівського лісництва, площа пожежі вже сягнула 102 га.
Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію.
Станом на обід 23 серпня займання локалізовано.
На місці працюють рятувальники, лісівники, пожежні модулі та сапери ДСНС.