В Харьковской области горит более 100 га леса

Роман ПетренкоСуббота, 23 августа 2025, 15:57
В Харьковской области горит более 100 га леса
все фото: ГСЧС

С вечера 22 августа в Изюмском районе Харьковской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, загорелась хвойная подстилка на территории Артемовского лесничества, площадь пожара уже достигла 102 га.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация.

По состоянию на обед 23 августа возгорание локализовано.

На месте работают спасатели, лесники, пожарные модули и саперы ГСЧС.

