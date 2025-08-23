Усі розділи
Більшість поляків проти відправлення військ в Україну – опитування

Олег Павлюк, Ольга КацімонСубота, 23 серпня 2025, 16:27
Більшість поляків проти відправлення військ в Україну – опитування
Фото: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Поляки здебільшого не підтримують ідею відправлення своїх військовослужбовців до України у складі можливих миротворчих сил.

Джерело: опитування SW Research для порталу rp.pl, пише "Європейська правда"

Деталі: На запитання: "Якщо в Україні з’являться миротворчі сили, чи повинні до їхнього складу входити польські солдати?" – 61,1% опитаних відповіли негативно.

Позитивно поставилися до цієї ідеї 17,3% респондентів, ще близько 22% не визначилися.

Найчастіше проти відправлення військ висловлювалися мешканці невеликих міст: до 20 тисяч жителів (69,9%) та наймолодші опитані (68,6%).

Найбільше прихильників ідеї відправлення польських військових в Україну серед респондентів із базовою професійною освітою (27,2%) та у віковій групі 35–49 років (20,9%).

Польщаросійсько-українська війнаопитуванняармія
