Большинство поляков против отправки войск в Украину – опрос
Поляки в большинстве своём не поддерживают идею отправки своих военнослужащих в Украину в составе возможных миротворческих сил.
Источник: опрос SW Research для портала rp.pl, пишет "Европейская правда"
Детали: На вопрос: "Если на территории Украины появятся миротворческие силы, должны ли в их состав входить польские солдаты?" – 61,1% опрошенных ответили отрицательно.
Положительно отнеслись к этой идее 17,3% респондентов, ещё около 22% затруднились с ответом.
Чаще всего против отправки войск высказывались жители небольших городов до 20 тысяч человек (69,9%) и самые молодые участники опроса (68,6%).
Больше всего сторонников идеи отправки польских военных в Украину оказалось среди респондентов с базовым профессиональным образованием (27,2%) и в возрастной группе 35–49 лет (20,9%).