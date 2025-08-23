Большинство поляков против отправки войск в Украину – опрос

Поляки в большинстве своём не поддерживают идею отправки своих военнослужащих в Украину в составе возможных миротворческих сил.

Источник: опрос SW Research для портала rp.pl, пишет "Европейская правда"

Детали: На вопрос: "Если на территории Украины появятся миротворческие силы, должны ли в их состав входить польские солдаты?" – 61,1% опрошенных ответили отрицательно.

Реклама:

Положительно отнеслись к этой идее 17,3% респондентов, ещё около 22% затруднились с ответом.

Чаще всего против отправки войск высказывались жители небольших городов до 20 тысяч человек (69,9%) и самые молодые участники опроса (68,6%).

Больше всего сторонников идеи отправки польских военных в Украину оказалось среди респондентов с базовым профессиональным образованием (27,2%) и в возрастной группе 35–49 лет (20,9%).