У Києві маршрутка зіткнулася з автобусом: двоє постраждалих

У Києві на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автобуса.

Джерело: поліція Києва

Деталі: За попередніми даними поліції, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення.

Унаслідок аварії постраждали двоє людей: 43-річний водій маршрутного таксі та 24-річна пасажирка. Їх госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку поліції з розслідування ДТП, яка встановлює всі обставини інциденту.