У Києві маршрутка зіткнулася з автобусом: двоє постраждалих
Субота, 23 серпня 2025, 17:36
У Києві на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автобуса.
Джерело: поліція Києва
Деталі: За попередніми даними поліції, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення.
Реклама:
Унаслідок аварії постраждали двоє людей: 43-річний водій маршрутного таксі та 24-річна пасажирка. Їх госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.
На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку поліції з розслідування ДТП, яка встановлює всі обставини інциденту.