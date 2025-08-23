Усі розділи
У Києві маршрутка зіткнулася з автобусом: двоє постраждалих

Ольга КацімонСубота, 23 серпня 2025, 17:36
Фото: поліція Києва

У Києві на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автобуса.

Джерело: поліція Києва

Деталі: За попередніми даними поліції, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення.

Унаслідок аварії постраждали двоє людей: 43-річний водій маршрутного таксі та 24-річна пасажирка. Їх госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.

 

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку поліції з розслідування ДТП, яка встановлює всі обставини інциденту.

Київтранспортаварія
