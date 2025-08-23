Все разделы
В Киеве маршрутка столкнулась с автобусом: двое пострадавших

Ольга КацимонСуббота, 23 августа 2025, 17:36
Фото: полиция Киева

В Киеве на улице Елены Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и автобуса.

Источник: полиция Киева

Детали: По предварительным данным полиции, водитель маршрутки не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение.

В результате аварии пострадали два человека: 43-летний водитель маршрутного такси и 24-летняя пассажирка. Их госпитализировали с травмами предположительно средней тяжести.

 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного главка полиции по расследованию ДТП, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

