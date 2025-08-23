Українці спрогнозували терміни закінчення війни, 80% вірять у перемогу – опитування

Найбільше опитаних громадян України вважають, що війна закінчиться протягом 1-2 років, при цьому 80% однозначно або скоріше вірять у перемогу.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня

Деталі: На запитання "На вашу думку, коли закінчиться війна?" 35% відповіли, що протягом 1-2 років, 24% – менше 1 року, 15% – протягом 3-4 років, 12% вважають, що війна триватиме ще 5 або більше років, а 5% дали відповідь "ніколи".

При цьому, порівняно з лютим 2024 року, із 8% до 12% зросла кількість відповідей "через 5 або більше років", а також із 3% до 5% побільшало відповідей "ніколи".

Разом з тим, на питання "Чи вірите ви, що Україна виграє війну?" 51% відповіли, що однозначно вірять, 29% – скоріше вірять. 11% опитаних скоріше не вірять у перемогу, а 5% – зовсім не вірять.

При цьому, починаючи з червня 2022 року, відсоток тих, хто вірить у перемогу, поступово знижується, однак все одно лишається високим.

27% опитаних сильно підтримують проведення всеукраїнського референдуму про завершення війни, 24% – певною мірою підтримують. 28% сильно не підтримують таку ідею, 12% – скоріше не підтримують.

Переважна більшість опитаних, як і раніше, виступають проти проведення президентських виборів під час війни (45% дуже не підтримують, 18% – певною мірою не підтримують).

На питання "Яким ви бачите майбутнє України?" 73% відповіли "скоріше обнадійливим", а 22% – "скоріше безнійним".

Однак відсоток оптимістів у цьому питання поступово знижується з квітня 2022 року.

Довідково: Опитування проведено по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткових пункти для повної вибірки.

Що передувало: За даним опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва з соцслужбою Центру Разумкова, проведеного з 12-18 серпня, 73% українців вірять у перемогу України у війні проти Росії, не вірять – лише 17%.