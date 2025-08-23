Украинцы спрогнозировали сроки окончания войны, 80% верят в победу – опрос

Большинство опрошенных граждан Украины считают, что война закончится в течение 1-2 лет, при этом 80% однозначно или скорее верят в победу.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенный в период с 22 по 27 июля

Детали: На вопрос "По вашему мнению, когда закончится война?" 35% ответили, что в течение 1-2 лет, 24% – менее 1 года, 15% – в течение 3-4 лет, 12% считают, что война продлится еще 5 или более лет, а 5% ответили "никогда".

При этом, по сравнению с февралем 2024 года, с 8% до 12% выросло количество ответов "через 5 или более лет", а также с 3% до 5% увеличилось количество ответов "никогда".

Вместе с тем, на вопрос "Верите ли вы, что Украина выиграет войну?" 51% ответили, что однозначно верят, 29% – скорее верят. 11% опрошенных скорее не верят в победу, а 5% – совсем не верят.

При этом, начиная с июня 2022 года, процент тех, кто верит в победу, постепенно снижается, однако все равно остается высоким.

27% опрошенных сильно поддерживают проведение всеукраинского референдума о завершении войны, 24% – в определенной степени поддерживают. 28% сильно не поддерживают такую идею, 12% – скорее не поддерживают.

Подавляющее большинство опрошенных, как и ранее, выступают против проведения президентских выборов во время войны (45% очень не поддерживают, 18% – в определенной степени не поддерживают).

На вопрос "Каким вы видите будущее Украины?" 73% ответили "скорее обнадеживающим", а 22% – "скорее беспросветным".

Однако процент оптимистов в этом вопросе постепенно снижается с апреля 2022 года.

Справочно: Опрос проведен по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI), на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Погрешность по предположению о простом случайном отборе составляет 2,0 процентных пункта для полной выборки.

Что предшествовало: По данным опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с соцслужбой Центра Разумкова, проведенного с 12 по 18 августа, 73% украинцев верят в победу Украины в войне против России, не верят – только 17%.