Переважна більшість українців спілкуються вдома державною мовою – опитування

Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 18:31
Переважна більшість українців спілкуються вдома державною мовою – опитування
ілюстративне фото Getty Images

Переважна більшість українців (62%) заявили, що зазвичай спілкуються вдома українською мовою, 27% – українською та російською і лише 10% – тільки російською.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня

 

Деталі: Найбільше україномовних традиційно на заході України – 89%. Лише 8% мешканців регіону спілкуються обома мовами, і 2% – російською.

У центральних областях 65% відповіли, що говорять вдома українською, 28% – українською та російською, 7% – російською.

На півдні найбільше опитаних (44%) говорять вдома двома мовами, 37% – українською, 18% – російською.

Навіть на сході України українською мовою говорять більше опитаних (28%), ніж російською (26%), водночас 44% відповіли, що говорять вдома обома мовами.

На запитання, чи вони давно говорять обраною мовою, чи нещодавно змінили мову, 93% українців відповіли, що говорять давно і 7% – що нещодавно змінили мову спілкування.

Довідково: Опитування проведено по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткових пункти для повної вибірки.

